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Тренер Чорича: Джокович может обойти Федерера по количеству побед на мэйджорах

Тренер Чорича: Джокович может обойти Федерера по количеству побед на мэйджорах
Теннис / ATP

Тренер хорвата Борны Чорича Риккардо Пьятти считает, что сербу Новаку Джоковичу по силам превзойти швейцарца Роджера Федерера по победам на мэйджорах.

«Новак получил серьёзную травму локтя, и, когда это происходит с топ-игроком, он уже не может показывать свой лучший теннис. Был период, когда Джокович потерял уверенность, но сейчас мы видим Новака в лучшем его проявлении.

Прямо сейчас я вижу, что он готов составить конкуренцию Федереру по части побед на турнирах «Большого шлема», – цитирует Пьятти Tennis World USA.

В данный момент на счету Джоковича 14 титулов на турнирах «Большого шлема». 37-летний Федерер побеждал на мэйджорах 20 раз. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль – чемпион 17 мэйджоров.

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