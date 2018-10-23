Циципас посвятил свой дебютный трофей известному диджею

Греческий теннисист Стефанос Циципас посвятил свою дебютную победу на турнирах категории ATP известному шведскому диджею Avicii, который в апреле скончался в возрасте 28 лет. 20-летний Циципас выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в решающем матче представителя Латвии Эрнеста Гулбиса – 6:4, 6:4.



«Я посвящаю свой первый титул Avicii. Его музыка всегда вдохновляет меня. Он был очень творческим человеком, который заставлял и продолжает заставлять меня мечтать. Я всегда буду помнить его», – цитирует Циципаса Tennis World USA.



Avicii – шведский музыкант и продюсер. 20 апреля 2018 года он совершил самоубийство. В 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в $ 20 млн.

Циципас: мечтал о победе на турнире в Стокгольме