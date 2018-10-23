Медведев: работаю на физикой для улучшения результатов на мэйджорах

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои выступления на турнирах «Большого шлема».



«Мои не лучшие результаты на «Большом шлеме»? Не думаю, что мои успехи в обычных турнирах как-то влияют на результаты на мэйджорах.

Пятисетовики – это совсем другие матчи. В них на первую роль выходит уровень физической подготовки – это именно то, над чем я работаю в последнее время. Некоторые теннисисты в этом плане лучше меня, поэтому и победы в таких матчах даются им легче», – цитирует Медведева Tennis World USA.



Лучшими результатами 22-летнего россиянина на мэйджорах являются выходы в третий круг Уимблдона и US Open в текущем году. На «Ролан Гаррос» Медведев ни разу не выходил во второй круг.

Д. Медведев: понял, что могу добиться успеха в теннисе, когда вошёл в топ-100