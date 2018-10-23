Возняцки: чувствовала себя очень гламурной, когда наряжалась для этой съёмки

Датская теннисистка Каролина Возняцки сообщила, что снялась для обложки журнала о роскоши Haute Living. На старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре уроженка Оденсе потерпела поражение от представительницы Чехии Каролины Плишковой со счётом 2:6, 4:6.

«Спасибо Haute Living за прекрасную обложку. Чувствовала себя очень гламурной, когда наряжалась для этой съёмки», — написала Возняцки в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Каролины Возняцки.

Сегодня, 23 октября, датчанка в Сингапуре сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Квитова на Итоговом чемпионате WTA.

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