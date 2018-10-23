Экс первая ракетка мира: когда Федерер завершит карьеру? Лёгкий вопрос

Экс первая ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» австралиец Пол Макнами высказался на тему противостояния швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.



«Когда Федерер закончит карьеру? Лёгкий вопрос. В тот день, когда о завершении выступлений объявит Рафа Надаль», – цитирует Макнами Tennis World USA.



В данный момент 37-летний Роджер Федерер является рекордсменом по количеству выигранных турниров «Большого шлема» в истории мужского тенниса. На его счету 20 трофеев.



32-летний Рафаэль Надаль выигрывал на мэйджорах 17 раз. 11 побед пришлись на его любимый турнир «Ролан Гаррос». Главный преследователь пары – Новак Джокович. У 31-летнего серба 14 побед на крупнейших теннисных турнирах.

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