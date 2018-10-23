Джокович: возможно, я был китайцем в прошлой жизни

Теннисист из Сербии Новак Джокович признался в любви к Китаю.



«Возможно, я был китайцем в прошлой жизни. Честно говоря, я бы не удивился этому – настолько отлично я себя чувствую в этой стране. Уже на протяжении 10 лет каждый мой визит в Китай оказывается очень и очень позитивным. Мои отношения с местными людьми просто великолепны. В этом месте есть что-то особенное, что заставляет меня чувствовать себя здесь как дома», – цитирует Джоковича Tennis World USA.



Напомним, благодаря своей победе на турнире категории «Мастерс» в Шанхае Джокович сместил швейцарца Роджера Федерера со второй строчки в мировом рейтинге ATP. Победу в Шанхае Новак одержал, ни разу не упустив гейма на своей подаче.

Джокович: в Китае — одни из лучших фанатов тенниса