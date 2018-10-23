Дуэты Клаасен/Винус и Мектич/Пейя попали на Итоговый чемпионат в Лондоне

Стали известны ещё две пары, квалифицировавшиеся на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Участие в престижном турнире примут дуэты Рэйвен Клаасен (ЮАР) / Майкл Винус (Новая Зеландия) и Никола Мектич (Хорватия) / Александр Пейя (Австрия), сообщает официальный сайт тура.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 11 по 18 ноября 2018 года.

В нынешнем сезоне Клаасен и Винус выиграли турнир в Марселе. Мектич и Пейя завоевали титулы на соревнованиях в Мадриде и Марракеше.

Ранее право выступить в Лондоне получили дуэты Оливер Марах (Австрия) / Мате Павич (Хорватия) и Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия), Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия), Лукош Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия).