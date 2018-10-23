Попырин обыграл Эбдена на старте соревнований в Базеле

Австралиец Алексей Попырин успешно преодолел первый круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), выиграв в двух партиях у своего соотечественника Мэттью Эбдена со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час и 34 минуты.



Победитель матча отметился 12 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 5. На счету Эбдена 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Следующим соперником Попырина станет победитель пары Робин Хасе (Нидерланды) – Александр Зверев (Германия, 2).



Турнир с призовым фондом € 2 442 740 завершится 28 октября. Действующим победителем соревнований является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.