Нисикори обыграл Тиафо на старте турнира в Вене и может сыграть с Хачановым

Японский теннисист Кей Нисикори (5) вышел во второй раунд соревнований в Вене (Австрия), нанеся поражение представителю США Фрэнсису Тиафо – 7:6 (7:3), 5:7, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа и 10 минут. Победитель матча отметился 9 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 7. На счету Тиафо 10 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Двойными ошибками американский теннисист не отличился.



Соперником Нисикори по второму раунду станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) – Деннис Новак (Австрия).



Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся в воскресенье, 28 октября.