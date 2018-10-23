Вердаско обыграл Эрбера и вышел во второй раунд турнира в Вене

Испанский теннисист Фернандо Вердаско вышел во второй раунд соревнований в Вене (Австрия), нанеся поражение французу Пьер-Югу Эрберу со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа и 16 минут. Победитель матча отметился 12 эйсами, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 9. На счету Эрбера 8 подач навылет, 2 двойные ошибки. Реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт француз не сумел.



Соперником Вердаско по второму раунду станет победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) – Диего Шварцман (Аргентина).



Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся в воскресенье, 28 октября.