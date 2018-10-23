Сеппи обыграл Дэниэла и вышел во второй круг турнира в Базеле

На старте турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) итальянец Андреас Сеппи в двух партиях взял верх над Таро Дэниэлом из Японии со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

34-летний уроженец Больцано дважды подал навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9 возможных. Его соперник выполнил 1 эйс и сделал 1 брейк. Также теннисисты допустили по 1 двойной ошибке.

За выход в четвертьфинал Сеппи поборется с победителем пары Максимильян Мартерер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 7).

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер взял верх над Хуан-Мартином дель Потро из Аргентины. В этом сезоне 37-летний теннисист получил первый номер посева.