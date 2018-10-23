Медведев на старте турнира в Базеле в двух сетах взял верх над Мартерером

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел первый круг турнира в Базеле (Швейцария), выиграв в двух сетах у представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. 22-летний уроженец Москвы, посеянный под седьмым номером, выполнил 8 эйсов, 5 раз ошибся на своей подаче и сделал 3 брейка. Его соперник трижды подал навылет, допустил такое же количество двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт.

Во втором раунде Медведев встретится с японцем Таро Дэниэлом.

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер взял верх над Хуан-Мартином дель Потро из Аргентины. В этом сезоне 37-летний теннисист получил первый номер посева.