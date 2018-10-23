Возняцки — о победе над Квитовой: сегодня я играла намного лучше

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над представительницей Чехии Петрой Квитовой со счётом 7:5, 3:6, 6:2 в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

Действующая чемпионка реабилитировалась за поражение на старте турнира от чешки Каролины Плишковой.

«Сегодня я действовала намного лучше. Думаю, что я успешно вернулась, удачно подавала и хорошо двигалась.

Против Петры нужно играть в свой теннис. Я была сосредоточена на том, чтобы возвращать больше мячей. Я боролась до конца и верила в победу», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

В третьем туре Возняцки сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а Квитова — со своей соотечественницей Кар. Плишковой.

Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $ 7 млн завершится 28 октября.