Свитолина взяла верх над Кар. Плишковой, одержав вторую победу в Сингапуре

Украинка Элина Свитолина в матче второго тура Белой группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в трёх партиях одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. 24-летняя уроженка Одессы выполнила 8 эйсов, дважды ошиблась на своей подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Её соперница 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 4 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Кар. Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.

В первом туре Свитолина победила чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3, а Плишкова выиграла у датчанки Каролины Возняцки — 6:2, 6:4.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Возняцки обыграла американку Винус Уильямс.