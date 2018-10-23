Первая ракетка турнира в Вене Тим обыграл Бемельманса и пробился во второй круг

На старте турнира в Вене (Австрия) хозяин кортов Доминик Тим, посеянный под первым номером, в двух сетах сломил сопротивление представителя Бельгии Рубена Бемельманса — 7:5, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 47 минут.

На счету седьмой ракетки мира 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк. Бемельманс выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на своей подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Ранее теннисисты не играли друг с другом.

За выход в четвертьфинал Тим поборется с победителем противостояния Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Сэм Куэрри (США).

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В прошлогоднем финале Цонга уступил своему соотечественнику Люка Пуи со счётом 1:6, 4:6.