Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Бертенс в Сингапуре

Сегодня, 24 октября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют американка Слоан Стивенс и голландка Кики Бертенс. Начало поединка запланировано на 16:00 мск. Соперницы встречались на турнире в Риме в 2013 году. Победу в том матче одержала американка со счётом 4:6, 6:3, 6:2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Бертенс на Итоговом чемпионате WTA.



В первом туре Стивенс обыграла японку Наоми Осаку со счётом 7:5, 4:6, 6:1, а Бертенс обыграла немку Анжелику Кербер — 1:6, 6:3, 6:4.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Стивенс: на жеребьёвке я подумала: может, стоит впервые поговорить с Осакой?