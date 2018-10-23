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20 эйсов помогли Куэрри пройти Цонгу на старте турнира в Вене

20 эйсов помогли Куэрри пройти Цонгу на старте турнира в Вене
Теннис / ATP

Американец Сэм Куэрри в первом круге турнира в Вене (Австрия) нанёс поражение представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге — 6:3, 3:6, 6:3. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

31-летний уроженец Сан-Франциско 20 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка. Цонга выполнил 7 эйсов, совершил 4 ошибки на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. В личных встречах теннисистов счёт стал равным — 4-4.

Во втором раунде Куэрри предстоит сыграть с хозяином кортов — Домиником Тимом, посеянным под первым номером.

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В прошлогоднем финале Цонга в двух сетах уступил своему соотечественнику Люка Пуи со счётом 1:6, 4:6.

23 октября 2018 года, вторник. 21:20 МСК
Вена. 1-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
Жо-Вильфрид Цонга
113
Франция
3:6
6:3
3:6
Сэм Куэрри
Сэм Куэрри
56
США
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