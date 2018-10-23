Хачанов раскрыл подробности знакомства с женой Вероникой

Первая ракетка России Карен Хачанов в программе «Вечерний Ургант» ответил на вопрос, где впервые встретил свою будущую супругу Веронику.

«С Вероникой мы знакомы с восьми лет. Любовь детства. Как познакомились? Теннисисты проводят большую часть времени в аэропортах и перелётах. Вероника тогда тоже занималась теннисом — играли в одной группе. Я помню, как она стояла на стойке регистрации, а я был со своим другом. И мы на тележке со всего размаха с криком, хохотом, смехом врезаемся в неё. Вероника разворачивается и спрашивает у мамы: „Что это за идиоты?“ Мама отвечает: „Они с нами летят“. И мы полетели вместе. Вот так завязалась любовь с первого взгляда», — рассказал Хачанов.

Ранее 22-летний уроженец Москвы стал победителем ВТБ Кубка Кремля.

Хачанов стал 19-й ракеткой мира, Медведев — 20-й