Симон оказался сильнее Майера в первом круге турнира в Базеле

На старте турнира в Базеле (Швейцария) французский теннисист Жиль Симон в двух сетах одержал победу над аргентинцем Леонардо Майером — 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты.

На счету 33-летнего уроженца Ниццы 1 эйс, 1 ошибка на подаче и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 3 из 3. Его соперник 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Симон поборется либо с латвийцем Эрнестом Гулбисом, либо с представителем США Джеком Соком (5).

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер взял верх над Хуан-Мартином дель Потро из Аргентины. В этом сезоне 37-летний теннисист получил первый номер посева.