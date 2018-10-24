Свитолина: перед игрой с Возняцки не хочу думать о полуфинале

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги матча второго тура Белой группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре с чешкой Каролиной Плишковой, где 24-летней уроженке Одессы удалось одержать победу со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

«Моя задача заключалась в том, чтобы переправлять мяч через сетку, бороться до последнего и не делать простых ошибок. Сегодня это стало ключевым фактором. Каролина играла нестабильно и не могла наладить подачу. Я должна была воспользоваться этими шансами.



Оба матча были тяжёлыми. Третий поединок будет не менее трудным, однако я его с нетерпением жду. Возняцки – сложная соперница. Она такой же борец, как и я. В предстоящей игре я не собираюсь думать о полуфинале. Хочу выбросить эти мысли из головы», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.