Стаббс: сложно бросить такого игрока, как Каролина Плишкова

Четырёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс рассказала о работе с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

«Поверьте мне, за свою жизнь я много путешествовала и не очень хочу делать это вновь, но сложно бросить такого игрока, как Каролина. В команду также входит Кончита Мартинес, мы как женщины можем лучше понять эмоции игрока, к тому же мы раньше тоже были профессиональными теннисистками. Мы проходили через это.

Со мной тоже бывали ситуации, когда я упускала победу, поэтому я не могу быть с Каролиной строгой. Я хочу внушить ей, что всегда можно найти позитивные моменты. Чешские тренеры работали со всеми своими соотечественницами. Мы в туре даже шутим: «Кто теперь там кого тренирует?». Может быть, Каролина захотела выйти из этого круга. Ей захотелось чего-то нового.



Испанка и австралийка в тренерском штабе отличаются от чехов. Если я могу сделать её сильнее, то это всё, чего я могу желать. Никакого эгоизма. Я просто хочу, чтобы Каролина стала сильнее в игровом плане и открыла себя саму. Она замечательный человек", — цитирует Стаббс официальный сайт тура.

На старте Итогового чемпионата WTA Плишкова победила датчанку Каролину Возняцки и проиграла украинке Элине Свитолиной.