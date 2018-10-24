Возняцки: я знала стиль игры Квитовой, но это не всегда помогает

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 7:5, 3:6, 6:2.

«Я знала стиль игры Петры, но это не всегда помогает. Иногда она играет так быстро, что у тебя не остаётся времени. Сегодня я старалась вынудить её чувствовать себя некомфортно на корте. Я старалась не давать ей занимать выгодные позиции. Это сработало. Думаю, я весь матч провела в примерно одном стиле. Не думаю, что во втором сете я сыграла плохо. Я упустила пару возможностей на своей подаче при счёте 3:3, а затем Петра здорово действовала в концовке сета.

Меня беспокоило колено, поэтому врач решил наложить тейп. Это помогало мне раньше, помогло и в этом матче. Мне сразу же удалось сделать брейк в третьем сете. А потом я старалась удерживать свою подачу.

После окончания сезона мы все будем залечивать наши травмы", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

25 октября Каролина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

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