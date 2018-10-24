Кар. Плишкова: мне кажется, игра Свитолиной с годами не изменилась

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала своё поражение от украинки Элины Свитолиной в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 3:6, 6:2, 3:6.

«Думаю, я подавала на лучшим образом. Но, с другой стороны, Элина отлично играла на приёме, доставала много мячей. Так что я ощущала давление в связи с тем, что после подачи обязательно следовал ответ. Второй сет этого матча был одним из лучших для меня в нынешнем году. Я им довольна. В третьем сете мне не удалось удержать свою подачу, что расстраивает, но Свитолина — отличная теннисистка. Дело было не только во мне.

Я осталась недовольна тем, как играла на брейк-пойнтах в третьем гейме первого сета. Мне было по силам выиграть его, и всё могло пойти по-другому. Может, не стоило об этом так много думать. Это сказалось на моей игре в дальнейшем.

Думаю, Элина прибавила за последние годы. Она провела немало отличных матчей и чувствует уверенность в себе. Но мне кажется, что её игра не изменилась. Она играет примерно так, как раньше. Может, раньше она больше ошибалась. Может быть, она стала лучше подавать. В целом же она просто обороняется. Мне не всегда удаётся побеждать её, потому что она отлично двигается и защищается. Элина одержала отличную победу над Петрой, так что в матче со мной она была уверена в себе", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

25 октября Каролина сыграет со своей соотечественницей Петрой Квитовой.

Свитолина: в 2017 году я прибыла в Сингапур уверенной в себе, теперь было не так