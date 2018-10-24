Возняцки: я бы не хотела тренировать своего ребёнка

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от работы со своим отцом Петром. На старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре она проиграла чешке Каролине Плишковой, а затем победила ещё одну представительницу Чехии Петру Квитову.

«Я слышала, что отец на пресс-конференции перед началом турнира устроил настоящее шоу. Слышала, что он просто разрывал публику. Он всегда относился ко мне как ко взрослому человеку. Думаю, это я ценю в наших отношениях больше всего. Даже когда я была ребёнком, он интересовался мои мнением. Ему было важно понять, что я чувствую, чего хочу, какова моя цель. Он хотел знать это, чтобы помочь мне достичь поставленных целей. Его уважение ко мне сделало наши отношения столь прочными. Иногда наши мнения разнятся, мы можем поссориться, но это часть отношений.

Мы хотим лучшего друг для друга и стараемся найти путь для прогресса, чтобы я могла показывать свой лучший теннис. Я бы не хотела тренировать своего ребёнка. Это слишком. Думаю, это большой труд. Я благодарна отцу за то, что он взял на себя эту роль. Думаю, у нас сложились великолепные отношения.

Надеюсь, мои дети захотят заниматься спортом и быть активными. Я очень этого хочу. Но если они этого не захотят, то это будет их решением. Если они будут играть в теннис — отлично. Но если захотят делать это профессионально, то им придётся искать тренера. Я уже слишком долго занимаюсь теннисом", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

25 октября Каролина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

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