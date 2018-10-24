Федерер: возможно, длинный матч – это именно то, что мне было нужно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Базеле, действующим победителем которых он является. В матче первого раунда он обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:2, 4:6, 6:4.



«Победа оказалась совсем не простой, но я был не против сыграть три партии, учитывая, что завтра у меня выходной. Сегодня я не очень хорошо работал на подаче и не слишком качественно играл на задней линии. Далеко не всегда мне удавалось играть глубоко.

Я вёл 6:2, 3:1, и всё могло закончиться значительно быстрее, однако, возможно, длинный матч – это именно то, что мне сейчас было нужно», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Следующим соперником третьей ракетки мира станет немец Ян-Леннард Штруфф.