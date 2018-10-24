Главачкова: в паре со Стрыцовой я стала играть в дикий теннис

Чешская теннисистка Андреа Главачкова рассказала об игре в паре со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой.

«Барбора — мастер передвижения по корту и игры у сетки. Мне пришлось адаптироваться, попробовать разные вещи и в итоге начать играть в дикий теннис, потому что в нашей паре именно я отвечаю за более атакующие действия. С такой напарницей это хороший план», — цитирует Главачкову официальный сайт тура.

В четвертьфинале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде Главачкова и Стрыцова сыграют со словенкой Андреей Клепач и представительницей Испании Марией-Хосе Мартинес-Санчес. Главачкова и венгерка Тимя Бабош являются действующими победительницами этих соревнованиях.

Бабош в Сингапуре сыграет в дуэте с француженкой Кристиной Младенович.

Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде