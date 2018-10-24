Шарапова: впервые вышла на корт после шести недель реабилитации

Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова прокомментировала ход восстановления от травмы плеча, из-за которой она была вынуждена досрочно завершить сезон.



«Восстановление после травмы плеча проходит отлично. Вчера я впервые вышла на корт после шести недель реабилитации», – заявила Шарапова, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своего «инстаграма».



В текущем сезоне 31-летняя россиянка провела 31 матч, выиграв из них в 20. В данный момент Мария занимает 29-ю строчку в рейтинге WTA. Лучшими результатами Шараповой в сезоне стали выходы в полуфиналы соревнований в Риме и «Ролан Гаррос».

Ранее стало известно о скором прекращении сотрудничества Шараповой и компании Nike, однако её агент опроверг данную информацию.