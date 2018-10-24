Кинг: я знала, что Осака обыграет Серену в финале US Open

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг выразила своё восхищение игрой действующей чемпионки US Open японки Наоми Осаки.

«У Осаки есть голова на плечах, сердце и мужество. Я знала, что она обыграет Серену в финале US Open, потому что она играла лучше соперницы, и не отдала бы победы, несмотря ни на что. Я знаю, что ей было нелегко, на корте творился хаос, но она была сильнее, потому что у неё голова на месте. Наоми была сосредоточенна. Она великолепная теннисистка.

Она выполняет мощные удары и может делать на корте всё. Я не вижу, чтобы у её способностей были какие-то границы. Наоми уже стала потрясающим игроком, но сколько ей? 20? Она исключительна. Думаю, Япония должна ею гордиться. Знаю, что Америка ею гордится. Это здорово.

У Осаки невероятная подача. Думаю, вообще с девочками нужно больше работать над подачей. Им нужно чаще бросать мяч, как это делают мальчики. Тогда их подача будет в 10 раз лучше. Это одна из причин побед Серены. Она потерпела бы очень много поражений, если бы не её подача. Я хочу, чтобы у всех девушек была сильная подача, так как это начальный удар. Он имеет колоссальное значение", — цитирует Кинг официальный сайт тура.

Билли Джин Кинг также оценила потенциал своей соотечественницы Слоан Стивенс.

«Когда Слоан набирает ход, она великолепна. Думаю, она одна из лучших атлетов в теннисе. Она парит на корте, как газель, и может выполнять разнообразные удары. Особенно мощно она бьёт с форхенда. Кажется, она вообще не прикладывает усилий для этого. Но хочет ли Слоан этого? Готова ли она физически и психологически выкладываться каждый день? Думаю, пока нет. Важно, чтобы голова, сердце и сила воля были вместе. Тогда ты играешь в свой лучший теннис. Пока у неё это не получается каждый день. Но если удастся, будет просто восхитительно», — сказала Кинг.

Стивенс: на жеребьёвке я подумала: может, стоит впервые поговорить с Осакой?