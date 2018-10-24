Феррер — о скандале с С. Уильямс: мужчин в этом году предупреждали чаще

Испанский теннисист Давид Феррер рассказал о своём отношении к скандалу, который произошёл в финале женского Открытого чемпионата США. Японка Наоми Осака победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

Встреча завершилась скандалом. Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

«Мне это не понравилось, потому что говорить там было не о чем. Судья принимал решения согласно правилам. Вообще, в этом году мужчин предупреждали гораздо чаще женщин, потому что они вели себя хуже», — приводит слова Феррера COPE.