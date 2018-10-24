Рублёв квалифицировался на «Мастерс-U21» в Милане

Российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший на старте турнира в Вене (Австрия) представителя США Дениса Кудлу со счётом 7:6 (7:3), 6:0, квалифицировался на «Мастерс-U21» в Милане, сообщает Tennis World USA.

Ранее на «Мастерс-U21» пробились немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, канадец Денис Шаповалов, австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо, однако Александр участия в соревнованиях не примет, так как квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Турнир в Милане пройдёт 6-10 ноября.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Австрии Рублёв поспорит с победителем противостояния Григор Димитров (Болгария, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q). Соревнования завершатся 28 октября.