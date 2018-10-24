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Баутиста-Агут стартовал на турнире в Базеле с победы над Соузой

Баутиста-Агут стартовал на турнире в Базеле с победы над Соузой
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире в Базеле (Швейцария) под восьмым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Баутиста-Агут дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Роберто поспорит с победителем поединка Душан Лайович (Сербия, LL) — Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер взял верх над Хуан-Мартином дель Потро из Аргентины со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

24 октября 2018 года, среда. 14:10 МСК
Базель. 1-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
26
Испания
6:4
6:3
 
Жоау Соуза
Жоау Соуза
48
Португалия
Федерер на старте турнира в Базеле в трёх сетах обыграл Краиновича
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