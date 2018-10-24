10 эйсов помогли Хачанову обыграть Новака на старте турнира в Вене

Победитель ВТБ Кубка Кремля россиянин Карен Хачанов с победы стартовал на турнире в Вене. Хачанов в матче первого круга в двух сетах обыграл австрийца Денниса Новака, получившего «уайлд-кард» от организаторов. Матч завершился со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час и 25 минут. Хачанов, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, 137-я ракетка мира, 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 3 брейка.

Во втором круге турнира в Вене Хачанов сыграет с японцем Кеем Нисикори (5), который в первом круге в трёх сетах победил Фрэнсиса Тиафо из США. Призовой фонд турнира в Вене превышает € 2 млн.