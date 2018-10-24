Лайович и Гулбис пробились во второй круг турнира в Базеле

Серб Душан Лайович и латыш Эрнест Гулбис стартовали с побед на турнире в Базеле (Швейцария). Гулбис в первом круге нанёс поражение американцу Джеку Соку, а Лайович переиграл француза Адриана Манарино.

Гулбис, занимающий 104-е место в рейтинге ATP, победил Сока со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 38 минут. Гулбис сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник, 18-я ракетка мира, 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Любопытно, что соперники в последний раз встречались менее недели назад в Стокгольме (Швеция). Тогда Гулбис также победил Сока в двух сетах.

Лайович, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, обыграл 44-ю ракетку мира Манарино со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 7 минут. Лайович сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник 6 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Во втором круге турнира в Базеле Лайович сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (8), а Гулбис – с французом Жилем Симоном.