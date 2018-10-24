Зверев: проводим много времени с Федерером за пределами корта

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих взаимоотношениях с бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Зверев и Федерер могут встретиться в финале турнира в Базеле (Швейцария), который стартовал на этой неделе.

«У нас тесные взаимоотношения с Федерером. Мы вместе проводим много времени за пределами корта, нам нравится общаться друг с другом. И речь не только о теннисе, но и о жизни.

Мы все знаем Федерера, как легенду тенниса. Это – величайший спортсмен в истории. Он – великая личность, отличный человек. Мы никогда не играли с ним в Базеле. Надеюсь, что сможем это исправить на этой неделе», — цитирует Зверева Daily Express.

Также немецкий теннисист прокомментировал своё эмоциональное поведение на корте.

«Я думаю, что эмоции – важная часть спорта. Если ты не проявляешь эмоции на корте, это значит, что тебе всё равно. Я же всегда пытаюсь победить, поэтому меня переполняют эмоции», — добавил Зверев.