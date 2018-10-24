Цонга и Эрбер получили «уайлд-кард» на турнир в Париже

Организаторы турнира в Париже (Франция) объявили имена теннисистов, которые получат «уайлд-кард». Приглашения получили французы Жо-Вильфред Цонга, Пьер-Юг Эрбер и Уго Умбер.

Турнир серии «Мастерс» в Париже будет проходить с 27 октября по 4 ноября 2018 года. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 5 млн.

Действующим победителем турнира является американец Джек Сок. В прошлом году в финале он нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

Отметим, что Цонга и Эрбер участвовали в прошлогоднем розыгрыше соревнований. Цонга дошёл до второго круга, преодолев первый на bye. А Эрбер уже в первом круге уступил испанцу Фелисьяно Лопесу. Для 20-летнего Умбера участие в турнире в Париже станет дебютным.