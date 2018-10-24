Джокович: без поддержки родителей я бы не добился успехов в теннисе

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что без поддержки родителей ему бы никогда не удалось достичь больших успехов в спорте. В настоящее время Джокович занимает второе место в рейтинге ATP, лишь немного отставая от испанца Рафаэля Надаля. В случае успешного выступления на итоговом турнире ATP Джокович закончит год на первом месте.

«Было непросто. Нелегко начинать карьеру, являясь выходцем из страны с таким тяжёлым прошлым. Если бы меня не поддерживали родители, я вряд ли бы добился успехов. В этом и есть смысл родителей, поэтому они и есть – семья. Они всегда стараются поддерживать. Их поддержка мне действительно необходима.

Как я справляюсь с популярностью? Всё зависит от того, как ты к этому всему относишься. Да, иногда бывает непросто, много соблазнов, мыслей, которые отвлекают от тенниса. Но важно, чтобы всё оставалось прежним. Именно такой подход я использую», — цитирует Джоковича Tennis World USA.