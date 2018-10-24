Циципас с победы над Шарди стартовал на турнире в Базеле

Греческий теннисист Стефанос Циципас (4) не испытал проблем на старте турнира в Базеле (Швейцария). В матче первого круга Циципас в двух сетах переиграл француза Жереми Шарди. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (6:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. 16-я ракетка мира Циципас выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник Шарди, занимающий 41-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и сделал 1 брейк. Ранее соперники встречались друг с другом трижды, преимущество было на стороне Шарди, выигравшего два матча.

Во втором круге турнира в Базеле Циципас сыграет с немцем Петером Гоёвчиком, который стартовал с победы над чилийцем Николасом Джарри.

Призовой фонд турнира в Базеле превышает € 2,4 млн.