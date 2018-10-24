Фучович стал первым четвертьфиналистом турнира в Вене

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в четвертьфинал турнира в Вене (Австрия). Во втором круге Фучович в трёх сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини (7). Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа и 2 минуты. 40-я ракетка мира Фучович сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Ранее соперники встречались лишь однажды. В 2018 году на турнире в Пекине победил Фоньини.

В четвертьфинале турнира в Австрии соперником Фучовича станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия) – Михаил Кукушкин (Казахстан). Призовой фонд соревнований составляет более € 2 млн.