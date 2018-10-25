Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Кар. Плишкова в Сингапуре

Сегодня, 25 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют представительницы Чехии Петра Квитова и Каролина Плишкова. Начало поединка запланировано на 11:00 мск. По личным встречам впереди Квитова — 3-0.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Кар. Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.



Каролина Плишкова на нынешнем Итоговом чемпионате WTA выиграла один матч из двух. Петра Квитова потерпела два поражения.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датчанка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

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