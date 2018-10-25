Текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Свитолина в Сингапуре

Сегодня, 25 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют представительница Дании Каролина Возняцки и украинка Элина Свитолина. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. По личным встречам впереди 24-летняя уроженка Одессы — 3-1.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA.



На нынешнем Итоговом чемпионате WTA Свитолина выиграла два матча подряд. На счету Возняцки победа и поражение.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

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