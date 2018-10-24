А. Зверев обыграл Хасе и вышел во второй круг турнира в Базеле

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) вышел во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). На старте турнира Зверев в двух сетах переиграл голландца Робина Хасе со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Зверев, занимающий 5-е место в рейтинге ATP, выполнил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. Ранее соперники встречались четырежды, в их взаимоотношениях сложился паритет: Хасе и Зверев одержали по две победы.

Во втором круге турнира в Базеле Зверев сыграет с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. В первом круге Попырин переиграл своего соотечественника Мэттью Эбдена.