Чорич обыграл Пуи и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Хорватский теннисист Борна Чорич (6) стал очередным четвертьфиналистом турнира в Вене (Австрия). Чорич в матче второго круга в трёх сетах нанёс поражение французу Люка Пуи. Матч завершился со счётом 4:6, 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа. Чорич, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, исполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Его соперник, 23-я ракетка мира, 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Ранее соперники встречались лишь однажды, тогда Чорич также победил Пуи.

В четвертьфинале турнира в Вене Чорич сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который вышел в следующий круг на отказе австрийца Юргена Мельцера.