Фритц пробился в четвертьфинал турнира в Базеле

Американский теннисист Тейлор Фритц во втором круге турнира в Базеле обыграл швейцарца Генри Лааксонена. Для победы Фритцу потребовалось лишь два сета. Матч завершился со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Фритц, занимающий 57-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Его соперник, 175-я ракетка мира, 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и сделал 1 брейк. Ранее соперники встречались дважды, обменявшись победами.

В четвертьфинале турнира в Базеле Фритц сыграет с победителем матча Мариуш Копил (Румыния) – Марин Чилич (Хорватия). Призовой фонд турнира в Базеле превышает € 2,4 млн. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.