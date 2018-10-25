Федерер: готов играть турниры ATP 250 ради исторического рекорда Коннорса

Швейцарец Роджер Федерер готов выступать на турнирах категории ATP 250 ради того, чтобы обойти легендарного Джимми Коннорса по количеству выигранных трофеев.



«Честно говоря, я думал об этом. Победы на турнирах для меня являются приоритетом. Я был бы более счастлив выиграть соревнования ATP 250, вместо того чтобы выйти в полуфинал «Мастерса». Проблема в графике. Из девяти «Мастерсов» для меня важны три: Индиан-Уэллс, Цинциннати и Шанхай.



Когда я впервые задумался об игре на турнирах категории ATP 250, то понял, что у меня слишком мало места в календаре. Поэтому я предпочитаю подходить к этому вопросу более консервативно — с одним, максимум двумя изменениями в календаре.



100 титулов? Это волшебное число. Никогда не мог подумать, что доберусь и до 98. Важно и то, что я продолжаю наслаждаться игрой. На вопросы о своём возрасте я отвечаю с 2009 года, поэтому уже как-то устал говорить об этом. В правильном контексте эти вопросы могут быть правильными, но иногда они просто неуместны», – цитирует 37-летнего Федерера Baz Online.



Напомним, Федерер, выигравший на протяжении своей карьеры 98 трофеев, отстаёт по этому показателю от рекордсмена Джимми Коннорса на 11 титулов.