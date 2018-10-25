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Федерер: готов играть турниры ATP 250 ради исторического рекорда Коннорса

Федерер: готов играть турниры ATP 250 ради исторического рекорда Коннорса
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер готов выступать на турнирах категории ATP 250 ради того, чтобы обойти легендарного Джимми Коннорса по количеству выигранных трофеев.

«Честно говоря, я думал об этом. Победы на турнирах для меня являются приоритетом. Я был бы более счастлив выиграть соревнования ATP 250, вместо того чтобы выйти в полуфинал «Мастерса». Проблема в графике. Из девяти «Мастерсов» для меня важны три: Индиан-Уэллс, Цинциннати и Шанхай.

Когда я впервые задумался об игре на турнирах категории ATP 250, то понял, что у меня слишком мало места в календаре. Поэтому я предпочитаю подходить к этому вопросу более консервативно — с одним, максимум двумя изменениями в календаре.

100 титулов? Это волшебное число. Никогда не мог подумать, что доберусь и до 98. Важно и то, что я продолжаю наслаждаться игрой. На вопросы о своём возрасте я отвечаю с 2009 года, поэтому уже как-то устал говорить об этом. В правильном контексте эти вопросы могут быть правильными, но иногда они просто неуместны», – цитирует 37-летнего Федерера Baz Online.

Напомним, Федерер, выигравший на протяжении своей карьеры 98 трофеев, отстаёт по этому показателю от рекордсмена Джимми Коннорса на 11 титулов.

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