Джокович: после снятия с матча на Уимблдоне-2017 я почувствовал страх

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою травму локтя, из-за которой ему пришлось пропустить вторую половину прошлого сезона.



«Я не большой поклонник операций. Очевидно, что в определённый момент это просто неизбежно, но я всегда старался избежать этого. Когда я не смог доиграть свой четвертьфинальный матч на Уимблдоне, мне всё стало ясно. Тогда я чувствовал страх и в то же время облегчение. В глубине души я знал, что рано или поздно мне всё-таки придётся лечь на операцию. Уже после неё, когда я не смог даже взять в руки ракетку, понял, что впереди долгий путь.



Врачи сказали, что уже через три месяца я смогу вернуться на корт, но я решил взять паузу на шесть месяцев. Мне нужно было перезарядиться не только физически, но и эмоционально», – цитирует Джоковича Tennis World USA.