Вавринка: травмировал спину на совместной тренировке с Федерером

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свою травму, из-за которой он был вынужден досрочно завершить сезон. 68-я ракетка мира не сыграет на домашнем турнире в Базеле и соревнованиях категории «Мастерс» в Париже.



«Я повредил спину в конце совместной тренировки с Роджером Федерером на прошлой неделе. Я попытался продолжить занятие, но уже через 20 минут был вынужден отказаться. Не думаю, что повреждение очень серьёзное, но решение завершить сезон вполне обдуманное – я не хочу подвергать себя риску. После моей первой операции я научился действовать быстрее и грамотнее», – цитирует Вавринку Tennis World USA.



В 2018 году швейцарец выиграл 17 матчей и потерпел столько поражений. Его лучшими результатами стали полуфиналы на турнирах в Санкт-Петербурге и Софии, а также четвертьфинал в Цинциннати.

Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы