Квитова лишилась шансов на выход в полуфинал Итогового чемпионата в Сингапуре

Чешская теннисистка Петра Квитова потеряла шансы на выход в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Это стало понятно после того, как она проиграла первый сет матча третьего тура группового этапа своей соотечественнице Каролине Плишковой со счётом 3:6.

Даже в случае победы в матче Петра не сможет занять второе место по соотношению сетов. На данный момент у Петры 1 выигранная партия при 5 проигранных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Кар. Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.

Каролина Плишкова на нынешнем Итоговом чемпионате WTA выиграла один матч из двух. Петра Квитова потерпела два поражения.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датчанка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.