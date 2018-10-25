Кар. Плишкова победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре обыграла свою соотечественницу Петру Квитову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Каролина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Кар. Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.

Каролина одержала две победы на групповом этапе и вышла в полуфинал. Квитова с тремя поражениями заняла последнее место в группе.

За вторую путёвку в полуфинал в очной встрече поспорят украинка Элина Свитолина и датчанка Каролина Возняцки.

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Квитова лишилась шансов на выход в полуфинал Итогового чемпионата в Сингапуре