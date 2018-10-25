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Руседски: Лендл – единственный, кто может улучшить игру А. Зверева

Руседски: Лендл – единственный, кто может улучшить игру А. Зверева
Теннис / ATP

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал перспективы немецкого теннисиста Александра Зверева в 2019 году.

«Зверев хочет попасть в финал мэйджора в следующем сезоне? В 2018 году мы все видели, что финалистам «Больших шлемов» исполнилось 30 лет. Тем не менее фактор Лендла может сыграть на руку Саше.

Если кто-то и сможет улучшить игру Зверева в ближайшие полгода, то это именно Иван Лендл. Также важнейшим аспектом в игре немецкого теннисиста является психология. Порой его нервы мешают ему выигрывать простые матчи», – цитирует Руседски Tennis365.

Лучшим результатом 21-летнего Зверева на турнирах «Большого шлема» является выход в 1/4 финала на «Ролан Гаррос»—2018.

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