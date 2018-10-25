Коста назван директором финала Кубка Дэвиса 2019 года

Победитель Открытого чемпионата Франции 2002 года в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпиады-2000 в мужском парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2000 года испанец Альберт Коста назначен директором финала обновлённого Кубка Дэвиса 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований.

Финальный этап турнира пройдёт в ноябре в Мадриде (Испания). Начиная с 2019 года командный турнир будет проводиться в обновлённом формате. Все матчи пройдут в течение одной недели.

«Возможность стать участником этого проекта — это вызов для меня. Я рад вновь поработать в Кубке Дэвисе, турнире, за которым я постоянно следил и которым наслаждался. Впереди у нас немало работы, но я благодарен за доверие», — сказал Коста.